Lautaro Martinez analizza: «Da correggere qualcosa, ora il Perù»

Lautaro Martinez ha commentato la sconfitta dell’Argentina contro il Paraguay, nonostante il suo gol iniziale. L’analisi nel post partita.

CAMPO COMPLICATO – Lautaro Martinez una delle poche note positive dell’Argentina, che nella notte ha perso contro il Paraguay per 2-1. Il Toro, nonostante il gol immediato, ha visto poi perdere la Seleccion che si è fatta rimontare. Ma, ai canali ufficiali della federazione argentina, il capitano dell’Inter ha analizzato la partita dimostrandosi comunque lucido e ottimista nelle sue dichiarazioni: «Siamo arrivati ​​su un campo complicato che è sempre stato difficile per la Nazionale. In generale, abbiamo giocato una buona partita, abbiamo avuto un buon controllo della palla. Dobbiamo pensare a quello che verrà».

Lautaro Martinez chiama l’Argentina a reagire: il capitano dell’Inter con la testa già al Perù

REAGIRE – Nella notte italiana tra martedì e mercoledì, l’Argentina ritorna in campo e stavolta lo farà tra le mura amiche del Monumental di Buenos Aires, tana del River Plate. Lautaro Martinez sprona i suoi compagni ad una pronta e immediata reazione: «Dobbiamo correggere tante cose che abbiamo sbagliato in questa partita ma in generale siamo bravi, siamo in vantaggio in classifica (primo posto con 22 punti, ndr) e dobbiamo pensare alla partita di martedì».