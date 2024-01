Lautaro Martinez, agente tratta con l’Inter! Lui ha un solo pensiero – Sky

Lautaro Martinez sta meglio e con ogni probabilità rientrerà già il 6 gennaio per Inter-Verona. Come sottolineato da Matteo Barzaghi su Sky Sport, Inzaghi non intende cadere in un altro passo falso e contro i gialloblù vuole puntare sull’argentino. Intanto l’agente continua a trattare con l’Inter per il rinnovo di contratto

DI NUOVO IN CAMPO – Lautaro Martinez scalpita dopo l’infortunio che lo ha tenuto fuori sia con il Lecce che con il Genoa in campionato. Simone Inzaghi lo ritroverà il 6 gennaio per Inter-Verona, prima partita del 2024 nella quale non intende inciampare in un altro passo falso. L’assenza dell’argentino a Genova si è fatta sentire, come dimostra anche la prestazione di Marcus Thuram che si esalta con Lautaro al suo fianco.

Lautaro Martinez ha vinto molto ma non dimentica le sofferenze: l’agente tratta il suo rinnovo di contratto, ma l’argentino pensa solo al campo

In questi anni il numero 10 nerazzurro ha vinto tanto ma nessuno dimentica le lacrime dopo lo scudetto perso all’ultima giornata e lo sconforto dopo la finale di Champions League persa. Il Toro ha ancora fame. Intanto il suo agente continua a trattare il rinnovo di contratto con la società nerazzurra che potrebbe essere annunciato a breve, ma nella testa di Lautaro c’è un unico pensiero: il ritorno in campo per riprendere la marcia scudetto.