Lautaro Martinez, l’agente: «Tifa e ama l’Inter! Non dico domani…»

Lautaro Martinez è in trattativa con l’Inter per rinnovare il contratto. A parlarne anche il suo agente Alejandro Camaño. Parti vicine. Il suo intervento a Numero Diez.

LAVORO − Alejandro Camaño aggiorna sul capitano nerazzurro: «Lautaro Martinez è molto felice di stare all’Inter però, per adesso, noi abbiamo appuntamenti, parliamo di tutto, il rapporto è molto vivo. Ma non posso dirti “domani vado”, perché per ora stiamo parlando giorno dopo giorno e le cose procedono bene. Quello che posso dirti per ora è questo: Lautaro è molto felice e dobbiamo lavorare affinchè il futuro di Lautaro sia legato a quello dell’Inter. Però, per adesso, tranquillità».

AMORE − Poi conferma l’amore di Lautaro per questi colori: «Gioca nella squadra che tifa e che gli piace tanto. Oggi l’unica cosa che pensa è dare tutto il suo cuore all’Inter. E io lavoro per questo. Lavoro affinché l’Inter arrivi nella migliore situazione. Stiamo in un grande momento».