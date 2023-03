Lautaro Martinez, l’agente: «Zero possibilità che vada via. Alla Zanetti? Vedremo»

Intervenuto a TV Play, il canale Twitch di Calciomercato.it, Alejandro Camano ha fatto il punto sul futuro all’Inter di Lautaro Martinez. L’agente del calciatore si è soffermato in particolar modo sulla possibilità di legarsi per tutta la carriera ai colori nerazzurri

FUTURO NERAZZURRO – Alejandro Camano ha fatto il punto sul futuro di Lautaro Martinez all’Inter: «È un giocatore molto serio, un leader e sente molto la causa interista. Vuole vincere con questa maglia e quando non ci riesce è triste. Ha molti anni di contratti e non gioca solo per vincere trofei. La permanenza dipende da quanto è felice. Le sensazioni non cambiano, che l’Inter vinca lo scudetto, vada in Champions League o meno. Non ci sono possibilità che vada via, se poi in futuro arriveranno offerte che accontentano giocatore e società ne riparleremo. Per ora non è così. Ci sarà tempo di valutare una carriera in nerazzurro alla Zanetti».

Fonte: Calciomercato.it – Canale Twitch TVPlay