Lautaro Martinez, accordo di massima. C’è una sorpresa nel contratto – TS

Lautaro Martinez, nel pomeriggio di ieri, ha fatto felice milioni di tifosi dell’Inter. I nerazzurri hanno trovato un accordo con l’attaccante argentino che è pronto a firmare, scrive Tuttosport.

SÌ – Lautaro Martinez ha detto sì all’Inter in una notte sola. Nessun tira e molla – scrive Tuttosport – e nessuna guerra di nervi tra il club e l’attaccante argentino che è sbarcato a Milano da 20enne nel 2018. L’Inter, nell’incontro di lunedì mattina, aveva dettato i suoi paletti col suo agente Alejandro Camano: era impossibile arrivare alle cifre richieste e quindi era arrivato un no alla richiesta dell’ingaggio a salire. I dieci milioni di euro, si legge sul quotidiano, sono raggiungibili solo con i bonus, per altro legati soprattutto ai risultati di squadra. Lautaro Martinez ha dunque accettato la proposta dell’Inter di nove milioni più bonus:

Non solo Lautaro Martinez, al lavoro per altri prolungamenti

INTESA – L’intesa tra l’Inter e Lautaro Martinez sarà fino al giugno del 2029, con la ratifica che sarà firmata nei prossimi giorni. Il giorno adatto sarà dopo l’assemblea dei soci in programma martedì 4 giugno. Il nuovo contratto del capitano, non conterrà nessuna clausola di rescissione. Massimo accordo anche su questo visto che l’Inter non voleva metterla e Lautaro Martinez non l’ha chiesta. Il nuovo contratto inoltre, farà diventare l’argentino il calciatore più pagato dell’Inter. Camano, nel pomeriggio di ieri, ha confermato che la strada adesso è in discesa. I nerazzurri poi, con il contratto di Lautaro Martinez in sede, procederanno a definire i prolungamenti di Simone Inzaghi e Nicolò Barella.

Fonte: Federico Masini – Simone Togna