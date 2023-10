Lautaro Martinez d’acciaio, fin che può! L’Inter lo gestisca − CdS

Lautaro Martinez domani scenderà in campo dal 1′ in Torino-Inter. Il capitano nerazzurro, trascinatore indiscusso, giocherà la sua decima partita titolare su undici

TESORO − Salvate il soldato d’acciaio Lautaro Martinez. Il Toro ha giocato fin qui tutte le partite, 9 su 10 da titolare, per un totale di 816′ sui 900 totali. Insomma, senza Lautaro non si può fare a meno. E nell’ultima partita non giocata dal primo minuto, è subentrato nella ripresa segnando quattro gol nel giro di 27 minuti. Ma bisogna anche gestirlo e preservarlo, perché gli impegni sono tanti e l’Inter ha bisogno del suo capitano sempre al 100%. Ad oggi le alternative latitano. Arnautovic è ancora infortunato e dovrebbe rientrare ad inizio novembre, Sanchez, invece, ha ritardato il suo rientro dal Cile e oltre a ciò non si è ancora calato perfettamente nella parte del vice Lautaro. L’Inter a partire da domani avrà un trittico di partite niente male, Torino, Salisburgo e poi Roma. Tutto lascia credere che il Toro non ne perderà nemmeno una: sempre in campo e sempre dall’inizio. Riposo? Solo nell’ultimo scorcio di gara e peraltro a risultato già archiviato.

Fonte: Corriere dello Sport – Pietro Guadagno