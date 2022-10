Lautaro Martinez a secco di gol a causa (anche) di alcuni problemi fuori dal campo – TS

Non sarà certo il motivo principale, ma anche la testa conta tanto nel calcio. Lautaro Martinez ha finalmente ritrovato la via del gol in Champions League contro il Barcellona, ma secondo quanto svelato da Tuttosport, l’argentino ultimamente non sta attraversando un buon momento: dai problemi con il suo vecchio agente alla grana legata ai diritti di immagine. Ecco la crisi che ha attraverso l’argentino spiegata anche dai suoi problemi fuori dal campo.

IN CRISI – Lautaro Martinez è tornato in gol (contro il Barcellona) dopo otto partite, e protagonista di una partita da fuoriclasse. Nell’ultimo mese e mezzo l’argentino non ha segnato, mostrando nervosismo e insofferenza. Mancanza di tranquillità dovuta anche a vicende che non riguardano direttamente il campo. Il primo motivo riguarda il suo ex procuratore, Beto Yaque, che ha chiesto oltre 10 milioni di risarcimento al giocatore per aver interrotto il rapporto lavorativo dopo la scelta di affidarsi ad Alejandro Camano, con cui l’attaccante ha rinnovato il suo contratto con l’Inter fino al 2026. Lautaro Martinez, oltre a non voler corrispondere nulla agli ex procuratore, ha chiesto a sua volta 5 milioni. Altro problema è legato alla società (che a sede negli Emirati Arabi), a cui l’argentino ha ceduto i suoi diritti di immagine quando giocava al Racing. L’argentino è ancora “prigioniero” di vecchi accordi ancora in essere, ma il procedimento negli Emirati non è stato ancora aperto.

RISCHIO MONDIALE – Legandosi proprio a questi due motivi, la preoccupazione principale per l’attaccante riguarda proprio il rischio di non poter giocare il Mondiale in Qatar. Nel paese arabo, difatti, è vietato l’ingresso a tutti coloro che hanno una causa pendente oppure hanno la fedina penale sporca. Come nel caso di Rodrigo De Paul, che rischierebbe appunto di saltare il Mondiale in Qatar in quanto denunciato dalla moglie.

Fonte: Tuttosport – Stefano Pasquino