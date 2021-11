Lautaro Martinez 21esimo nella classifica Pallone d’Oro: uno con lui

Dopo aver rivelato la posizione di Nicolò Barella (vedi articolo), France Football ha appena comunicato la posizione nella classifica per il Pallone d’Oro di Lautaro Martinez. Ventunesimo posto per lui, insieme a Bruno Fernandes del Manchester United.

