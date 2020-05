La Serie A vuole ripartire: c’Ã¨ una bozza di calendario – CdS

La Serie A vuole ripartire: c’è una bozza di calendario – CdS

La Lega Serie A, riunita oggi in Assemblea, ha deciso di portare a termine il campionato (qui la notizia). Secondo il Corriere dello Sport ci sarebbe anche una bozza di calendario

Dopo la decisione assunta oggi dalla Lega di Serie A di portare a termine i campionati, arrivano anche le prime ipotesi su come effettivamente ripartire. Secondo il Corriere dello Sport infatti c’è l’idea di ripartire il 9-10 giugno con le semifinali di Coppa Italia in modo da avere 16 finestre libere, una in più delle quindici che servirebbero per completare le 12 giornate di campionato, i 4 recuperi e i due turni di Coppa Italia rispettando i paletti messi dalla Uefa di concludere i campionati entro luglio per poter giocare le coppe in agosto.

