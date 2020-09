La Serie A inizierà a porte chiuse: la conferma nel nuovo DPCM

Stadio Meazza San Siro Inter-Benevento

Il nuovo DPCM che dovrebbe entrare in vigore da domani conferma le porte chiuse per gli eventi sportivi almeno fino al 30 settembre. Una delusione per il mondo del calcio che sperava in riaperture parziali

Domani entrerà in vigore il nuovo DPCM con le nuove misure per prevenire il contagio nella pandemia in atto e ci sarà una doccia fredda per le squadre di calcio. Il decreto dovrebbe infatti confermare fino al 30 settembre la disputa degli eventi sportivi a porte chiuse. Niente da fare quindi per le squadre di Serie A che speravano almeno in una riapertura parziale per le prime giornate di campionato ma, salvo cambiamenti, almeno le prime due giornate del campionato di Serie A si dovranno disputare a porte chiuse.