La Serie A dice stop fino al 3 aprile ma non l’UEFA: cosa succede – GdS

L’Italia e la Serie A si ferma fino al 3 aprile così come annunciato ieri sera dal Premier Giuseppe Conte dopo il DPCM che ha bloccato lo sport – e non solo – (vedi articolo). Campionati sospesi ma non le partite europee, la “Gazzetta dello Sport” spiega cosa succede adesso.

STOP AL CAMPIONATO – La Serie A si ferma almeno per altri due turni di campionato così come deciso dal Decreto Conte, assumendosi tutte le responsabilità. Oggi inoltre si riunirà il Consiglio Straordinario FIGC, dove si studierà il da farsi alla ripresa del campionato dopo 3 aprile. Come per esempio l’eventuale assegnazione dello scudetto, le promozioni e le retrocessioni. La situazione si intreccia e l’ipotesi di non assegnare il titolo prende vita. Per quanto riguarda le competizioni UEFA invece, andranno avanti. I match si giocheranno regolarmente a porte chiuse – come nel caso di Inter-Getafe -, o al massimo in campo neutro. Euro 2020 è ancora lontano, ma si dice che l’Italia potrebbe chiedere un rinvio all’UEFA.