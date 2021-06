La nuova Inter nella testa di Inzaghi: c’è una priorità – Sky

Simone Inzaghi ha ereditato da Antonio Conte la panchina dell’Inter Campione d’Italia. All’ex tecnico della Lazio il non facile compito di continuare il lavoro del suo predecessore con una nuova realtà che obbligherà i nerazzurri a fare dei sacrifici. Il nuovo tecnico però ha una priorità precisa.

ESIGENZA SPECIFICA – Inzaghi intende accettare i sacrifici, ma ha comunque una esigenza precisa e la società farà in modo di accontentarlo. Il punto di Alessandro Sugoni per “Sky Sport”: «C’è l’esigenza di avere almeno 4 esterni di fascia validi e interscambiabili. Con Hakimi e Young che forse andranno via restano Darmian e Perisic. Attenzione ai due Emerson, Palmieri e Royal. Su Emerson Royal non è semplice. Il Barcellona lo valuta 20-25 milioni anche se nelle idee del Barcellona c’è fare una plusvalenza».