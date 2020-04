L’Inter si prepara alla fase due: Eriksen e Young giÃ  a Milano – GdS

L’Inter si prepara alla fase due: Eriksen e Young già a Milano – GdS

L’Italia comincia timidamente a rialzarsi dopo la tempesta, e il calcio prova a preparare la fase due: tornare almeno ad allenarsi. Non sarà immediato, come riportato oggi dalla “Gazzetta dello Sport”. Alcuni giocatori sono già rientrati dai loro paesi, è il caso di Ashley Young e Christian Eriksen, poi sarà il turno di Romelu Lukaku e compagnia.

L’INTER SI PREPARA – Il calcio prova a preparare la cosiddetta fase due, ovvero quella che indirizzerà i giocatori e gli addetti ai lavori a una possibile ripresa del campionato, ma prima ancora si dovrà tornare ad allenarsi per almeno 3-4 settimane. Inoltre, chi ritorna dai propri paesi – come nel caso dei giocatori stranieri -, dovranno affrontare un’ulteriore quarantena di quattordici giorni. Anche l’Inter si prepara a una possibile ripresa degli allenamenti (4 maggio?), ieri ad esempio, sono tornati a Milano Ashley Young e Christian Eriksen, mentre entro venerdì si rivedranno anche Romelu Lukaku, Victor Moses, Samir Handanovic e Marcelo Brozovic, qualche giorno in più invece per Diego Godin, volato in Uruguay.