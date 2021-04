L’Inter presenta ‘I M COLLECTION’: Special Jersey, ecco tutti i dettagli

Inter e Nike oggi hanno presentato ufficialmente la nuova quarta maglia, chiamata “Special Jersey”, la prima con il nuovo logo. Di seguito i dettagli della nuova collezione riportati dal sito ufficiale del club (vedi video presentazione).

NUOVA COLLEZIONE – L’Inter presenta ufficialmente la quarta maglia, in particolare la nuova collezione, ispirata dal valore di inclusività. Di seguito ulteriori dettagli: “In occasione del lancio della nuova identità visiva, Inter e Nike presentano oggi la Special Jersey, parte della collezione I M e la prima con il nuovo logo del Club nerazzurro. La collezione I M rappresenta i valori del Club di inclusività e fratellanza. Con il suo intreccio di forme geometriche e una palette colori che comprende il giallo, il bianco, il nero e l’azzurro, l’estetica della nuova collezione si ispira all’attitudine visionaria di uno dei fondatori del club, l’artista futurista Giorgio Muggiani, e richiama una vocazione all’inclusione, la stessa che da sempre rende Milano la città più “internazionale” d’Italia e guida Inter e Nike Football a fare quotidianamente la differenza, in campo e fuori, per portare un cambiamento positivo non solo nel calcio ma nello sport in generale. La collezione I M è composta da una Special Jersey, da una ‘tracksuit’ e da un ‘long pant’, sia in versione uomo che in versione donna, e da una t-shirt manica corta. La collezione assume un significato speciale: è infatti la prima Capsule Collection targata Nike con il nuovo logo dell’Inter. Gli appassionati di videogame potranno inoltre trovare la Special Jersey su FIFA21 Ultimate Team dal 10 aprile, insieme a logo.

GRAPHIC DESIGNER – “Per celebrare questo lancio, Nike ha invitato i graphic designer Dee Mo e Moab, due artisti fra i più seguiti nella scena creativo-culturale milanese e veri maestri di reinvenzione, a produrre un artwork originale ispirato alla storia e al design della maglia. Come raccontano i due artisti: «Nessuno di noi è nato a Milano eppure rappresentiamo, ognuno a proprio modo, l’attuale fermento creativo di questa città. La realizzazione a quattro mani di questo progetto ha innescato una conversazione inedita, intergenerazionale, in cui abbiamo verificato l’esistenza di tanti riferimenti visivi in comune, rivisitando e reinventando alcuni tra i capisaldi della storia del design milanese».”

Fonte: Inter.it