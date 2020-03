L’Inter crolla dopo il gol. Lukaku ingabbiato, Eriksen “limitato”: le pagelle – GdS

L’Inter, secondo quanto riportato dalla “Gazzetta dello Sport” oggi, ha ancora evidenti problemi di crescita. Ancora una volta la squadra allenata da Antonio Conte non reagisce dopo il gol subito. Di seguito le pagelle secondo il quotidiano milanese.

LE PAGELLE – Inter ancora “immatura” e troppo fragile per reagire allo svantaggio: netta la superiorità della Juventus soprattutto nel secondo tempo, anche se nel primo tempo la squadra allenata da Antonio Conte (5,5 in pagella) pare poter governare ma dopo il gol crolla. Tra le note positive solo il ritorno in campo di Samir Handanovic (6,5) che respinge due volte la squadra bianconera e gioca bene con i piedi, e Marcelo Brozovic (6,5) tocca tantissimi palloni, ancora una volta il cuore della squadra: “sale alto su Bentancur e chiude anche su Ronaldo. Il suo destro dal limite è la miglior occasione dell’Inter”. Nel primo tempo bene anche Antonio Candreva (6) e Ashley Young (5,5), anche se non aiutati dagli attaccanti che non si fanno vedere, in particolare Romelu Lukaku (5): il peggiore in campo insieme al compagno di reparto Lautaro Martinez e Christian Eriksen. Il belga resta a lungo ingabbiato dalla retroguardia bianconera, mentre l’argentino si limita a giocare di sponda e prendere qualche fallo. Il centrocampista danese entra ma non si vede, gironzola in campo e non dimostra di poter spostare gli equilibri.