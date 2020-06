Kumbulla, Lazio puÃ² chiudere. Difensore Verona non piÃ¹ prioritÃ  Inter – AP

Kumbulla, Lazio può chiudere. Difensore Verona non più priorità Inter – AP

La Lazio ora sarebbe avanti a tutte le pretendenti, Inter compresa nella corsa a Marash Kumbulla, difensore del Verona, per il quale potrebbe chiudere

LAZIO – Secondo quanto riportato da Alfredo Pedullà tramite il proprio sito, la Lazio avrebbe una corsia libera per Marash Kumbulla. Il difensore centrale del Verona, valutato 30 milioni di euro, sarebbe un pallino del direttore sportivo biancoceleste Igli Tare. Al momento il club scaligero non accetterebbe contropartite tecniche, ma potrebbe cambiare idea. Ad esempio per giocatori con ingaggio contenuto e di qualità tecniche, come Lombardi.

INTER – Quanto all’Inter, in vantaggio da gennaio fino a una settimana fa, adesso avrebbe allentato il pressing pur essendo sempre presente sull’Hellas. In sostanza non considererebbe più il giocatore una priorità.

JUVENTUS E NAPOLI – Distanti anche Juventus e Napoli. La prima non avrebbe mai pensato di affondare il colpo. La società azzurra invece ci avrebbe pensato solo durante la sessione invernale.

Fonte: Alfredo Pedullà – AlfredoPedulla.com