Kumbulla: Lazio in pole. Il Verona attende rilancio di Inter e Juventus – GdS

Kumbulla: Lazio in pole. Il Verona attende rilancio di Inter e Juventus

“La Gazzetta dello Sport” riporta gli ultimi aggiornamenti su Marash Kumbulla, difensore classe 2000 del Verona corteggiato da mezza Serie A. La Lazio si è portata avanti nelle scorse ore, ma occhio al sorpasso di Inter e Juventus

POLE POSITION – Marash Kumbulla è ormai lungo la via che porta dritti a Formello. Sembra davvero in fase avanzata la trattativa tra la Lazio e il Verona, che ha subito un’importante accelerazione nelle ultime ore (QUI i dettagli). Ma “La Gazzetta dello Sport” invita a ragionare con calma e per gradi, d’altronde i sussulti del calciomercato sono difficili da tenere a bada. Anche al fotofinish. Tuttavia, che la Lazio sia più avanti nei dialoghi col Verona, rispetto ad Inter e Juventus, è un dato di fatto.

PASSI AVANTI – Ciò è confermato dall’incontro avvenuto ieri tra Igli tare e il numero uno del Verona Maurizio Setti. L’offerta dei biancocelesti è la seguente: una parte fissa di 20 milioni (con 5 di bonus) più un paio di contropartite tecniche. Si parla di Cristiano Lombardi, attualmente in forza alla Salernitana, Valon Berisha e Riza Durmisi. I veneti valutano Kumbulla tra i 30 e i 35 milioni di euro, ma l’offerta biancoceleste non dispiace affatto. Nei giorni scorsi Igli Tare aveva anche incontrato l’entourage del calciatore. Secondo “La Gazzetta dello Sport” “si è pure ragionato sull’eventuale contratto: ingaggio da 1,8 milioni a salire per cinque anni“. Tutto è stato poi subordinato all’intesa da raggiungere tra i due club. E l’incontro di ieri, secondo la rosea, non è stato risolutivo, ma neppure interlocutorio. Per cui sì: la Lazio, al momento, è in vantaggio su Inter e Juventus.

DESTINO SEGNATO? – Il Verona si ritiene quasi soddisfatto, ma il presidente Setti ha da sempre manifestato l’intenzione di voler scatenare un’asta per il suo Kumbulla. Ecco perché, dopo aver sentito l’offerta della Lazio, cercherà di capire se Inter e Juventus saranno in grado di spingersi oltre. La presenza di un margine per il rilancio dilata leggermente i tempi di chiusura della trattativa. Ma questa impasse non durerà in eterno e negli ambienti vicini al club laziale si respira una certa dose di ottimismo. Staremo a vedere.

Fonte: La Gazzetta dello Sport