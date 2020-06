Kumbulla, il Verona fissa il prezzo: c’Ã¨ l’offerta dell’Inter – Sky

Kumbulla, il Verona fissa il prezzo: c’è l’offerta dell’Inter – Sky

Condividi questo articolo

Marash Kumbulla è uno dei grandi obiettivi di mercato dell’Inter. L’Hellas Verona ha fissato il suo prezzo e c’è già un’offerta importante dall’Inter che al momento appare in vantaggio. Il punto di Alessandro Sugoni per “Sky Sport”

IL VERONA FA IL PREZZO – Il Verona ha fatto il prezzo per Kumbulla e ha già sul tavolo un’offerta dell’Inter: «Kumbulla è un obiettivo chiaro. Abbiamo scoperto la cifra esatta che chiede il Verona, 28 milioni più 7 di bonus, per un totale di 35. Il Covid in questo caso ha fatto alzare il prezzo di Kumbulla, a gennaio l’accordo col Napoli era di 21 milioni più 4. In settimana il Verona ha incontrato Inter e Juventus e in questo momento l’offerta più convincente è quella dell’Inter che ha messo sul piatto soldi, giocatori e la possibilità di lasciarlo in prestito al Verona un altro anno. In settimana è previsto un altro contatto del Verona con la Juventus per capire se i bianconeri vorranno rilanciare, altrimenti il borsino non verrà cambiato con l’Inter che resta avanti a tutti».