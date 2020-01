Kulusevski-Juventus, ecco la data delle visite mediche. I dettagli

Secondo il giornalista di “Sky Sport”, Gianluca Di Marzio, Dejan Kulusevski sosterrà le visite mediche con la Juventus già nella giornata di domani.

AI DETTAGLI – Dopo il sorpasso sull’Inter, la Juventus sta completando gli step di rito prima di ufficializzare l’acquisto di Dejan Kulusevski. Secondo Gianluca Di Marzio, il calciatore in forza al Parma sosterrà le visite mediche nella giornata di domani, in seguito dovrebbe arrivare l’annuncio ufficiale. Vi abbiamo raccontato nei giorni scorsi lo sprint dei bianconeri per assicurarsi le prestazioni dello svedese (vedi articolo), dopo mesi di lavoro sotto traccia da parte di Giuseppe Marotta. Inter beffata? Lo dirà il tempo, per quello che comunque sarebbe stato elemento gradito ad Antonio Conte. Nel calcio, e nel calciomercato soprattutto, tutto è possibile, ma chi sperava in un rilancio al fotofinish dei nerazzurri sarà probabilmente costretto ad abbandonare ogni speranza.