Kovacs: «Arbitro di PSG-Inter, un sogno la finale di Champions League!»

Kovacs sarà l’arbitro della finale PSG-Inter, diventando così il primo uomo ad aver arbitrato la finale di ciascuna delle attuali principali competizioni UEFA per club, dopo aver diretto la finale inaugurale della Conference League nel 2022.

ARBITRO DELLA FINALE – István Kovács esprime così la sua soddisfazione dopo la designazione arbitrale della finale di UEFA Champions League tra PSG e Inter: «È stato fantastico ricevere la chiamata di Roberto Rosetti – Direttore Generale degli arbitri UEFA -, è stata una chiamata molto felice, ed è una sensazione travolgente, dopo tanti anni di duro lavoro, ricevere l’assegnazione della partita della competizione per club più importante al mondo. All’inizio di ogni stagione sogni di arbitrare una finale, la Champions League è il traguardo più importante che puoi raggiungere e ne sono molto felice, non solo per me, ma anche per i miei colleghi. Vorrei ringraziare la UEFA, il Comitato arbitrale, la Federazione calcistica rumena e tutti coloro che ci hanno aiutato lungo il cammino, in particolare il mio mentore, István Szilágyi, e il nostro presidente degli arbitri, Kyros Vassaras, che ha svolto un lavoro fantastico negli ultimi undici anni».

EX CALCIATORE – Kovacs parla della sua esperienza da calciatore, anche ad alti livelli, prima di diventare un arbitro: «Ero un centrocampista e ho giocato in terza divisione, non male, e penso che possa aiutare a capire i sentimenti e le emozioni dei giocatori. Riesco a immedesimarmi un po’ in quello che provano in campo. A volte, si può anche capire se un contatto fisico è stato intenzionale o meno. Conosco la tattica piuttosto bene e anche questa è una parte importante della nostra preparazione. La UEFA fornisce analisi tecniche agli arbitri, e mi piace passare ore a esaminarle».

PSG-Inter, non solo Kovacs: la squadra arbitrale di Champions League 2025

Arbitro: István Kovacs (Romania)

Assistenti: Mihai Marica e Ferencz Tunyogi (entrambi dalla Romania)

Quarto ufficiale: Joao Pedro Silva Pinheiro (Portogallo)

Riserva AR: Bruno Miguel Alves Jesus (Portogallo)

VAR: Dennis Johan Higler (Olanda)

Assistente VAR: Catalin Sorin Popa (Romania)

Supporto VAR: Paulus van Boekel (Olanda)