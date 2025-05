Kovacs arbitro di PSG-Inter, finale Champions League: fa tre su tre!

Kovacs arbitro di PSG-Inter, finale di Champions League. La Uefa ha appena designato il fischietto rumeno come direttore di gara il prossimo 31 maggio. Ecco chi è! Completa il cerchio delle finali europee.

I PRECEDENTI – L’arbitro di PSG-Inter, finale di Champions League, sarà il rumeno Istvan Kovacs (clicca qui per la designazione completa). La finalissima di Monaco di Baviera verrà diretta dal 40enne di Carei, che in questa stagione ha già arbitrato una partita della Beneamata. Ossia lo scorso 6 novembre 2024, Inter-Arsenal 1-0, fase a gironi della nuova super Champions League. Quella dello scorso novembre è praticamente l’unica direzione in carriera dell’Inter da parte di Kovacs. Ha invece diretto in questa stagione due volte il PSG: lo scorso 26 novembre proprio all’Allianz Arena, in Bayern Monaco-PSG 1-0, e l’11 marzo nell’ottavo di finale di ritorno, conclusosi ai rigori contro il Liverpool di Slot. Kovacs, dirigendo PSG-Inter, chiuderà il cerchio con le finali delle coppe europee, avendo già diretto quella di Conference League tra Roma e Feyenoord (prima edizione) e quella di Europa League tra Atalanta e Bayer Leverkusen (lo scorso anno).

L’arbitro di PSG-Inter, Kovacs, completa il cerchio delle finali europee

TRE FINALI EUROPEE – Curriculum quindi non banale quello di Kovacs, arbitro di PSG-Inter. Dopo la finale di Conference e di Europa League, che visto il successo di Roma e Atalanta, condurrà anche la finalissima di Champions League. L’augurio è che l’epilogo possa essere lo stesso a quelle delle due italiane già arbitrate. La curiosità è che l’arbitro rumeno ha 40 anni, solamente tre anni in più di Francesco Acerbi (37), autentico protagonista dell’epica semifinale di ritorno col Barcellona.