Kolarov pronto a diventare vice di Chivu: scemate le altre piste – Sky

In casa Inter presto arriverà l’accoglienza anche per Kolarov. L’ex giocatore serbo entrerà nello staff di Chivu, diventando il suo vice. Niente da fare per le precedenti candidature di Martusciello e Samuel. Le ultime.

IL VICE ALLENATORE NERAZZURRO – L’Inter ha finalmente scelto il nuovo secondo allenatore: sarà Aleksandar Kolarov. Il serbo diventerà presto il nuovo vice di Cristian Chivu. Il serbo ha giocato in nerazzurro dal 2020 al 2022, vincendo anche lo scudetto con Antonio Conte in panchina. Manuele Baiocchini, ospite negli studi di Sky Sport 24, ha confermato: «Kolarov come vice, Chivu aveva un altro secondo a Parma, ma probabilmente andrà in Belgio. Si era parlato di Martusciello e di Samuel, alla fine è Kolarov. Riparte dal campo e lo farà insieme a Chivu». Scemate definitivamente le piste Giovanni Martusciello, che aveva lavorato in nerazzurro con Luciano Spalletti, e Walter Samuel. Quest’ultimo non si è potuto liberare dalla nazionale dell’Argentina. The Wall fa parte infatti dello staff tecnico del CT Lionel Scaloni. L’Inter quindi richiama un altro ex nerazzurro, come Kolarov. L’ex terzino, una volta conclusa la carriera da giocatore, aveva cercato di ritagliarsi un ruolo anche come dirigente mettendosi giacca e cravatta, ma il richiamo del campo ha avuto la meglio.