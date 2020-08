Kolarov, parla CT Serbia: “Sta passando a un club piÃ¹ grande”

Kolarov, parla CT Serbia: “Sta passando a un club più grande”

Condividi questo articolo

Kolarov

Nemanja Tumbakovic, CT della Serbia, ha parlato in conferenza stampa prima del doppio impegno di Nations League. Il Commissario Tecnico della nazionale balcanica ha dato ulteriori conferme sul passaggio di Aleksandar Kolarov dalla Roma all’Inter.

SALTO DI QUALITÀ – Arrivano ulteriori conferme sul passaggio, ormai imminente, di Aleksandar Kolarov dalla Roma all’Inter. A fornirle è il CT della Serbia, Nemanja Tumbakovic, che in conferenza stampa ha parlato in questo modo: «Non costringiamo i nostri ragazzi a ritirarsi quando non lo meritano. Kolarov per me può giocare in nazionale il più a lungo possibile. Ora sta passando da un club già grande a un club ancora più grande. Stiamo alzando l’asticella, i nostri giocatori in questi anni stanno firmando contratti con grandi club. Non ci sono giocatori vecchi e giocatori giovani, ma solo giocatori buoni e giocatori migliori».