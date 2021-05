Kolarov, nuovo stop: eseguito intervento chirurgico. Esperienza Inter finita?

Kolarov si ferma di nuovo, dopo i tanti problemi in stagione. Il difensore oggi ha subito un intervento chirurgico per risolvere un problema di ernia discale lombare. La sua stagione, di fatto, si conclude qui e potrebbe essere anche la fine della sua esperienza all’Inter. Da ricordare che è in scadenza con opzione per un altro anno.

