Kolarov, niente Bologna. Accordo raggiunto con l’Inter: i dettagli – Sky

Kolarov non andrà al Bologna. Secondo quanto riportato da “Sky Sport” il calciatore ha trovato l’accordo con l’Inter per il rinnovo di contratto, di seguito tutto i dettagli.

ACCORDO RAGGIUNTO – Kolarov resterà all’Inter ancora per un’altra stagione. Questa la notizia riportata da “Sky Sport” che svela anche i dettagli dell’accordo: un anno di contratto e ingaggio dimezzato del 50%. Il difensore serbo ha deciso di restare all’Inter a queste condizioni nonostante l’interesse del Bologna dell’amico Sinisa Mihajlovic. Atteso dunque l’annuncio ufficiale come successo ieri per Danilo D’Ambrosio e Andrea Ranocchia (vedi articolo).