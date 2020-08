Kolarov-Inter, accordo! Contatti con la Roma per chiudere: le ultime – Sky

Aleksandar Kolarov Fiorentina-Roma

Aleksandar Kolarov è sempre più vicino all’Inter. L’esterno di proprietà della Roma avrebbe raggiunto l’accordo con il club nerazzurro. Resta da trovare l’accordo con i giallorossi. Fabrizio Romano, su “Sky Sport” fornisce gli ultimi aggiornamenti

ACCORDO – Aleksandar Kolarov è sempre più vicino all’Inter. Le ultime sulla trattativa da Fabrizio Romano per “Sky Sport”: «Aleksandar Kolarov ha voglia di un nuovo progetto. L’Inter lo ha scelto. Da quello che ci risulta c’è un accordo tra il calciatore ed il club nerazzurro. Il nuovo agente del calciatore, Alessandro Lucci, i nerazzurri e la Roma sono in contatto per chiudere positivamente la trattativa. Ci sarà un piccolo indennizzo da versare nelle casse del club giallorosso, da capire se eventualmente ci sarà un’opzione su qualche giovane nerazzurro. Valutazioni in corso, ma l’accordo definitivo si avvicina».