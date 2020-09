Kolarov, iniziate le visite mediche. Poi la firma con l’Inter: le ultime

Aleksandar Kolarov Fiorentina-Roma

Alexander Kolarov sta per diventare un calciatore dell’Inter. Secondo quanto riportato dal sito “GianlucaDiMarzio.com” il calciatore ha appena iniziato la prima parte delle visite mediche. Le ultime

PROGRAMMA – Alexander Kolarov sta per diventare un calciatore dell’Inter. Dopo l’arrivo a Milano di stamani, il calciatore, dopo qualche ora di riposo in hotel, è arrivato al Coni per sostenere la prima parte delle visite mediche con i nerazzurri. Una volta terminate sarà poi il momento delle firme. Conte, a breve, potrà abbracciare il nuovo rinforzo per la rosa nerazzurra.

