Klinsmann: “Inter, anni indimenticabili! Ho una speranza quest’anno”

Matthaus Trapattoni Brehme Klinsmann Inter 1989-1990

Jurgen Klinsmann interviene in diretta alla “Domenica Sportiva” per augurare buon compleanno a Ernesto Pellegrini. Le parole dell’ex attaccante dell’Inter, che ricorda la sua esperienza in nerazzurra.

INDIMENTICABILE – Jurgen Klinsmann approfitta degli auguri ad Ernesto Pellegrini, suo ex presidente ai tempi dell’Inter, per ricordare la sua esperienza nerazzurra. Ecco le parole del tedesco: «Era un bel gruppo perché quando hai un presidente che guida in maniera molto umana, che ci crede, vuol dire che i giocatori seguono. E anche l’allenatore segue. Questa leadership significa. Quei tre anni che ho potuto fare col presidente Pellegrini sono stati anni indimenticabili, ma anche in cui ho imparato tantissimo come uomo. E questa è una cosa molto bella».

OBIETTIVI – Klinsmann commenta poi l’attuale situazione dell’Inter, con parole da tifoso: «Secondo me hanno reagito bene dopo la Champions League. E’ un momento difficile, adesso devono concentrarsi sul campionato. Come tutto il popolo nerazzurro speriamo nello scudetto».