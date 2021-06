Kjaer: «Oggi in campo con Eriksen nei nostri cuori e pensieri»

Simon Kjaer, capitano della Danimarca, ha rilasciato un messaggio dedicato a Christian Eriksen in vista del match di oggi contro il Belgio.

MESSAGGIO – Queste le parole di Simon Kjaer, capitano della Danimarca, dedicate a Christian Eriksen tramite l’account Twitter della DBU. “Sono stati giorni molto speciali, dove il calcio non era la cosa più importante. Uno shock, che farà parte di me di tutti noi per sempre! L’unica cosa che è importante e che conta davvero è che Christian stia bene!! Sono orgoglioso di come abbiamo agito come una squadra e di come siamo stati uniti in questi tempi difficili. Sono commosso e molto grato per tutto il supporto Oggi, entreremo in campo contro il Belgio con Christian nei nostri cuori e pensieri. Ci dà pace nelle nostre menti, che ci permette di concentrarci sul gioco del calcio. Giocheremo per Christian, e come sempre per tutta la Danimarca Questa è la motivazione più grande per tutti noi Come sempre: faremo del nostro meglio!“.