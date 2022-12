Kessié, Inter chiara con l’agente. Volontà e concorrenza restano – CdS

Kessié è scontento della sua esperienza al Barcellona e pensa già di cambiare squadra. L’Inter è fra i club che hanno avuto contatti col suo agente: il Corriere dello Sport aggiorna sui movimenti.

DISCORSO RINVIATO – In Spagna ieri si è continuato a parlare di Franck Kessié via dal Barcellona, visti i contatti fra il suo agente George Atangana e il dirigente catalano Mateu Alemany (vedi articolo). Chi cura gli interessi dell’ex centrocampista del Milan valuta due strade, una di cessione immediata già a gennaio e una a fine stagione. Quest’ultima strada è quella che, per il Corriere dello Sport, l’Inter preferisce: ha fissato un nuovo appuntamento con l’agente di Kessié solo in primavera, escludendo evidentemente l’intervento nel mercato invernale. Stesso discorso che si presume riguardi il Napoli, altra squadra accostata al giocatore. È probabile che Kessié rimanga per tutta la stagione al Barcellona, anche perché dalla Premier League sono arrivati solo club di seconda fascia. Inter chiara sulla trattativa: solo in prestito con parte dell’ingaggio pagato dal Barcellona o al quale Kessié rinuncia. Al momento, appare difficile che i blaugrana possano scendere a patti dopo le tensioni recenti in Champions League. Ma Kessié, non avendo trovato spazio, può forzare l’addio.

Fonte: Corriere dello Sport – Pietro Guadagno