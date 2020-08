Kanté, lui il sogno di Conte. Lautaro Martinez via? Scelto sostituto – SM

Antonio Conte oggi pomeriggio è stato nella sede dell’Inter per parlare di mercato. Non si è parlato solo della difesa (QUI le strategie nerazzurre), ma anche del centrocampo e dell’attacco. Ecco le ultime

STRATEGIE – “Per la mediana gli altri nomi sul taccuino di Marotta sono invece quelli di Arturo Vidal, soprattutto se il cileno dovesse riuscire a svincolarsi dal Barcellona, e di Kanté, vero sogno nerazzurro per rinforzare il centrocampo con un top player. Infine capitolo attacco. Con Lautaro Martinez ancora nel mirino blaugrana, in casa Inter si stanno vagliando diversi profili, ma Conte ha in testa un solo eventuale sostituto. Se il Toro dovesse lasciare Milano, infatti, il tecnico nerazzurro vorrebbe Edin Dzeko da affiancare a Lukaku“.

