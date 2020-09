Kabak-Inter, cambia scenario dopo esonero Wagner dallo Schalke 04

Ozan Kabak (foto Dreamstime.com)

La situazione Oman Kabak, difensore dello Schalke 04 ed obiettivo di mercato dell’Inter in caso cessione di Milan Skriniar, potrebbe cambiare

ESONERATO – Infatti l’esonero di David Wagner da parte dei vertici dello Schalke 04 potrebbe avere risvolti di mercato che interessano l’Inter. Secondo quanto riportato da Gianluca Di Marzio, il club nerazzurro avrebbe individuato in Ozan Kabak, difensore della squadra tedesca, il principale obiettivo per la retroguardia in caso di cessione di Milan Skriniar al Tottenham. La società meneghina dunque osserva in attesa di possibili sviluppi.

Fonte: GianlucaDiMarzio.com