Juventus supera 2-0 la Fiorentina in Coppa Italia. Ora la finale con l’Inter!

La Juventus vince 2-0 contro la Fiorentina grazie alle reti di Federico Bernardeschi e di Danilo (all’andata era finita 0-1 per i bianconeri). Massimiliano Allegri si aggiudica la semifinale con l’Inter.

DI MISURA – La Juventus vince all’Allianz Stadium per 2-0 nonostante il possesso palla e i tiri in porta siano in favore della Fiorentina, costretta a sbilanciarsi nel finale visto il risultato di svantaggio. Primo tempo in vantaggio per la Juventus che al 32′ trova la rete con Federico Bernardeschi con un tiro di sinistra. L’esterno sfrutta il pallone spazzato male Biraghi, ma ancor peggio il posizionamento di Dragowski e trova il vantaggio. Nel secondo tempo, invece, la Fiorentina prova a fare la partita ma con scarso risultato. I bianconeri difendono il risultato, centrano un palo con Zakaria e nel recupero (cinque i minuti concessi dall’arbitro), trovano la rete del 2-0 grazie a Danilo. Il brasiliano sul finale si inserisce in area e sfrutta l’assist di Cuadrado. La squadra allenata da Massimiliano Allegri vince di misura contro i viola e si aggiudica dunque la finale con l’Inter mercoledì 11 maggio 2022 presso lo stadio Olimpico di Roma, con calcio d’inizio fissato per le ore 21.