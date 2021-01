Juventus-Sassuolo, altra tegola per Pirlo: si fa male...

Juventus-Sassuolo, altra tegola per Pirlo: si fa male anche Dybala!

Andrea Pirlo perde anche Paulo Dybala, per infortunio, nel primo tempo di Juventus-Sassuolo. Dopo il ko di Weston McKennie, il tecnico bianconero trema per l’argentino in vista del big match con l’Inter

DOPPIA TEGOLA – Il primo tempo di Juventus-Sassuolo ha regalato non pochi dispiaceri ad Andrea Pirlo, costretto a rinunciare a due slot di cambi, ma soprattutto a Weston McKennie e Paulo Dybala, entrambi per infortunio. L’argentino ha abbandonato il campo, lasciando spazio a Dejan Kulusevski, ma l’entità del suo problema fisico è ancora tutta da chiarire. Nel frattempo, il tecnico bianconero incrocia le dita in vista del big match contro l’Inter di domenica prossima.