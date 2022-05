Juventus, nervi tesi dopo l’ennesima sconfitta con l’Inter: furia Nedved!

Juventus, la sconfitta con l’Inter in Coppa Italia (terza stagionale e seconda in finale) non è stata digerita dalla società bianconera. Soprattutto dal vice presidente Pavel Nedved, infuriato con allenatore e squadra.

CLIMA TESO – La Juventus non sta attraversando un ottimo momento, anche se in realtà la stagione resta comunque fallimentare dall’inizio alla fine. Secondo quanto ricostruito da Sportmediaset, prima ci sarebbe stato un duro confronto negli spogliatoi tra il vice presidente Pavel Nedved e Massimiliano Allegri – squadra compresa -, poi un confronto con Agnelli, davanti ad Arrivabene e Cherubini. Il dirigente bianconero non ha nascosto la sua delusione. Nel mirino il gruppo squadra nel suo complesso, colpevole di non aver sempre dato il massimo. Ma anche lo stesso tecnico per alcune scelte di formazione, a Roma e non solo, e per il suo nervosismo durante la gara, costatogli anche l’espulsione. Poi il confronto si è spostato con Andrea Agnelli manifestando qualche preoccupazione. In particolare per quanto riguarda il futuro, visto che durante l’anno sono stati davvero pochi i passi avanti fatti dalla Signora sul piano del gioco.

Fonte: Sportmediaset