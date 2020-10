UFFICIALE – Juventus-Napoli, la decisione del Giudice Sportivo sulla partita di Serie A

Juventus-Napoli è storia, almeno per il Giudice Sportivo. Dopo dieci giorni è arrivata la sentenza sulla partita non disputata lo scorso 4 ottobre, nella terza giornata di Serie A. Per gli azzurri, oltre alla sconfitta per 3-0 a tavolino, anche un punto di penalizzazione.

LA DECISIONE – Per Juventus-Napoli arriva il 3-0 a tavolino, con un punto di penalizzazione alla società di Aurelio De Laurentiis nell’attuale classifica di Serie A. Questo è quanto ha stabilito il Giudice Sportivo, con una lunghissima sentenza. Il Napoli, si legge, ha più volte proposto istanza di rinvio, sino in prossimità dell’orario prefissato. Questo nonostante la Lega Serie A avesse ribadito di non posticipare l’incontro. Sulla questione relativa all’ASL si specifica come “la responsabilità nell’attuare i protocolli previsti dalla FIGC per il contenimento dell’epidemia da COVID-19 è in capo alla società Napoli, e pertanto l’ASL non ha alcuna competenza”. I documenti inviati con le due aziende sanitarie davano la possibilità di applicare il protocollo, spostandosi sul territorio nazionale pur in isolamento fiduciario. Gli azzurri potevano quindi presentarsi a Torino dieci giorni fa, nonostante i due casi di Coronavirus. Per questo, su Juventus-Napoli, niente cause di forza maggiore per il rinvio: ricorso respinto, partita persa e penalizzazione.