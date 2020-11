Juventus-Napoli, la decisione della FIGC sul ricorso per il 3-0 a tavolino

Juventus-Napoli non si è giocata lo scorso 4 ottobre, per la mancata presentazione della squadra ospite (vedi articolo). Il club di De Laurentiis chiedeva di poter rigiocare la partita, perché bloccata dall’ASL, e ha presentato ricorso. La FIGC ha appena comunicato la decisione: è respinto, quindi rimane il 3-0 a tavolino con penalizzazione.

RESTA IL 3-0 A TAVOLINO! – “La Corte Sportiva D’Appello Nazionale ha respinto il ricorso del Napoli, confermando la sconfitta per 3-0 e la penalizzazione di un punto in classifica comminate dal Giudice Sportivo per il match con la Juventus in programma lo scorso 4 ottobre.

Il Giudice Sportivo aveva sanzionato il Napoli con la perdita della gara per 3-0 e la penalizzazione di un punto in classifica in ordine alla mancata disputa della sfida con la Juventus.

Qui la decisione integrale”.

Fonte: FIGC