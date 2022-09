Juventus-Inter Women, le formazioni ufficiali: un’esclusione eccellente

Juventus-Inter Women tra poco in campo. Fischio d’inizio alle ore 14:30 presso il centro sportivo di Vinovo per la partita della 2ª giornata del Campionato Italiano di Serie A Femminile. Di seguito le formazioni ufficiali. Guarino manda in panchina Marinelli

JUVENTUS: 16 Peyraud Magnin; 5 Nilden, 8 Rosucci, 32 Sembrant, 13 Boattin; 21 Caruso, 77 Gunnarsdottir, 15 Grosso; 9 Cantore, 10 Girelli, 18 Beerensteyn. A disposizione: 1 Aprile, 7 Cernoia, 12 Skovsen, 19 Zamanian, 22 Bonfantini, 23 Salvai, 24 Arcangeli, 33 Duljan, 38 Forcinella. Coach: Joe Montemurro

INTER: 22 Durante; 2 Sønstevold, 3 Van der Gragt, 29 Kristjánsdóttir, 13 Merlo; 18 Pandini, 5 Karchouni, 34 Mihashi; 10 Bonetti, 11 Chawinga, 33 Ajara Njoya. A disposizione: 12 Piazza, 6 Santi, 7 Marinelli, 8 Brustia, 9 Polli, 14 Robustellini, 17 Fordos, 19 Alborghetti, 37 Colonna. Coach: Rita Guarino

Arbitro: Simone Galipò (sez. Firenze). Assistenti: Toce-Piazzini.