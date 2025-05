Juventus-Inter Women 0-0 al 45′, tutto bloccato ma grandi emozioni!

Il primo tempo di Juventus-Inter Women termina 0-0. Tutto bloccato all’Allianz Stadium, che ha vissuto un momento davvero emozionante nei primi minuti di gara.

PRIMO TEMPO – All’Allianz Stadium di Torino va in scena la sfida valida per la decima giornata di poule scudetto. In una cornice insolita, tanto quanto l’orario d’inizio (20.30), Juventus e Inter Women si sfidano nell’ultima sfida stagionale di Serie A Femminile. Tante le emozioni attese alla fine, con i festeggiamenti per lo scudetto da parte delle bianconere e quelli per la qualificazione in Champions League delle nerazzurre. Ma tante anche quelle nei primi minuti della sfida, con il tributo alla juventina Sara Gama al 3′, quando lascia il campo a Rosucci. Per il capitano della Juventus, che ha deciso di dire addio al calcio giocato, questa sarà l’ultima partita della carriera. Come lei anche Lisa Alborghetti, capitano dell’Inter Women che nella scorsa gara di campionato ha salutato i suoi tifosi all’Arena Civica di Milano.

Juventus-Inter Women 0-0 alla fine del primo tempo

MOMENTI SALIENTI – La conclusione più pericolosa da parte dell’Inter Women arriva al 37′, con il difensore Andres vicinissima al gol del vantaggio sui risvolti di calcio d’angolo. La conclusione a giro della spagnola sfiora il palo. Da segnalare, pochi minuti prima, al 31′, un brutto fallo ai danni di Csiszar da parte di Brighton che, così, riceve il primo cartellino giallo della gara. Ampio recupero, di cinque minuti, assegnato alla fine del primo tempo, ma il risultato resta bloccato sullo 0-0.