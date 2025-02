Juventus-Inter, Thuram e Arnautovic arruolabili? Filtra questo! – CdS

In casa Inter occhi puntati su Thuram e Arnautovic, usciti malconci dalla sfida contro la Fiorentina di lunedì sera. Oggi le verifiche per capire se potranno esserci per Juventus-Inter.

ULTIME – Battuta la Fiorentina, ora per l’Inter il focus va alla sfida contro la Juventus nel derby d’Italia. La partita è in programma domenica sera alle 20.45 ed entro quella Simone Inzaghi cercherà di recuperare a pieno regime sia Marcus Thuram che Marko Arnautovic. Il primo era uscito dopo appena 30′ di Inter-Fiorentina per una botta alla caviglia; il secondo, invece, dopo essere subentrato e aver segnato anche il gol decisivo, è uscito dal campo nell’ultima parte del secondo tempo per un problema agli adduttori. Oggi ad Appiano Gentile, l’Inter verificherà le loro condizioni, ma filtra comunque ottimismo.

L’Inter verifica Thuram e Arnautovic in vista di Juventus-Inter

VERIFICHE – In vista di Juventus-Inter, filtra una buona dose di ottimismo sia per quanto riguarda Thuram che per quanto concerne anche Arnautovic. Il francese ha rimediato una botta lunedì sera, nello stesso punto dove l’aveva incassata nei giorni precedenti. Basta solamente smaltire il dolore e domenica sarà a disposizione. Allarme rientrato. Per Arnautovic, la speranza è che si sia trattato solamente di crampi. Ma qualora, scrive il Corriere dello Sport, dovesse sentire ancor fastidio, allora effettuerà gli esami.

