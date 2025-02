Juventus-Inter, la probabile formazione: Inzaghi punta su una novità!

Simone Inzaghi opta per una novità per il derby d’Italia di questa sera. A poche ore da Juventus-Inter, ecco la probabile formazione nerazzurra.

ORE DI ATTESA – Manca sempre meno al fischio d’inizio di Juventus-Inter, in programma alle ore 20.45 di questa sera. L’Allianz Stadium di Torino è pronto ad ospitare una delle sfide più affascinanti e attese della stagione. Il 4-4 di San Siro dello scorso ottobre, ricco di gol e colpi di scena, non fa altro che aumentare le aspettative sulla gara di ritorno. Gli allenatori hanno mai compiuto le proprie scelte e messo a punto l’undici titolare da schierare. Nell’attesa di ricevere la conferma ufficiale, guardiamo nel dettaglio la probabile di Juventus-Inter scelta da Simone Inzaghi.

La probabile formazione nerazzurra per Juventus-Inter

LA SCELTA – Nella probabile formazione di Inzaghi per Juventus-Inter balza all’occhio una novità importante che riguarda l’attacco. Al fianco di Lautaro Martinez non ci sarà, come di consueto, Marcus Thuram. Il nome scelto per completare il reparto offensivo è quello di Mehdi Taremi, che finora ha avuto davvero poco spazio nelle diverse competizioni. La decisione è piuttosto obbligata, considerando il problemino alla caviglia del francese e gli acciacchi di Marko Arnautovic. Questo, però, permette a Taremi di ottenere un’importante chance in una sfida dal grande valore. Mentre Thuram, reduce da un allenamento in gruppo e pronto a partire dalla panchina, potrebbe diventare un’arma a partita in corso per Inzaghi. Di seguito il resto del probabile undici nerazzurro.

INTER (3-5-2): Sommer; Pavard, Acerbi, Bastoni; Dumfries, Barella, Calhanoglu, Mkhitaryan, Dimarco; Lautaro Martinez, Taremi.