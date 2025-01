Juventus-Inter Primavera, formazioni ufficiali: novità per Zanchetta

Juventus-Inter Primavera, formazioni ufficiali appena diramate. Derby d’Italia nel campionato Under 20, con le due squadre vicine in classifica. Nerazzurri a 31, bianconeri dietro a 29.

DERBY D’ITALIA PRIMAVERA – L’Inter Primavera di Zanchetta, dopo la mazzata prima delle vacanze natalizie contro la Roma (sconfitta 1-4), punta a rifarsi e cercherà di farlo nel derby d’Italia contro la Juventus. La distanza in classifica è minima, 31 contro i 29 della formazione bianconera. In casa Inter, Zanchetta deve fare a meno di quattro primavera convocati per la Supercoppa a Riad da Simone Inzaghi, ossia Alessandro Calligaris, Mike Aidoo, Christos Alexiou e Thomas Berenbruch. Quindi, mini emergenza. Per quanto riguarda le formazioni ufficiali di Juventus-Inter Primavera, i due allenatori hanno appena deciso. Il fischio d’inizio è previsto al centro sportivo di Vinovo alle ore 13. Nei nerazzurri fuori pure Luka Topalovic.

Juventus-Inter Primavera, formazioni ufficiali: le scelte dei due allenatori

JUVENTUS (4-2-3-1): 1 Zelezny; 38 Savio, 3 Martinez, 13 Verde, 16 Pagnucco; 24 Mazur, 5 Boufandar; 17 Biliboc, 14 Di Biase, 22 Florea; 10 Vacca.

In panchina: 42 Vinarcik, 2 Nisci, 19 Scienza, 21 Finocchiaro, 27 Sosna, 28 Keutgen, 29 Bellino, 31 Rizzo, 35 Djahl, 36 Merola, 37 Lopez.

Allenatore: Francesco Magnanelli

INTER (4-3-3): 21 Zamarian; 19 Della Mora, 24 Re Cecconi, 6 Maye, 3 Cocchi; 16 Venturini, 4 Zanchetta, 22 Tigani; 30 De Pieri, 11 Spinaccè, 10 Quieto.

In panchina: 12 Taho, 9 Lavelli, 15 Perez, 17 Motta, 18 Mosconi, 25 Zouin, 26 Garonetti, 33 Cerpelletti, 34 Ballo, 35 Putsen, 36 Mantini.

Allenatore: Andrea Zanchetta