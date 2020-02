Juventus-Inter potrebbe essere trasmessa in chiaro, i dettagli – La Stampa

“La Stampa” scrive che vista l’eccezionalità della situazione la Lega Serie A e Sky potrebbero pensare di trasmettere in chiaro Juventus-Inter.

IDEA STRAORDINARIA – Farà rumore il silenzio che avvolgerà lo Stadium in occasione di Juventus-Inter, la partita più attesa dell’anno. Si giocherà regolarmente, ma senza tifosi. Un provvedimento che la squadra di Conte testerà già questo giovedì a San Siro, ospitando il Ludogorets in Europa League. Ma per il derby d’Italia sarà tutta un’altra storia. Non a caso la Lega Serie A e Sky potrebbero valutare l’ipotesi di trasmettere la partita addirittura in chiaro in tv. Ma solo in caso di piena condivisione. Un provvvedimento eccezionale, vista l’eccezionalità dell’evento e dell’emergenza.