Juventus-Inter, nessuna sorpresa da Inzaghi! Un ex in panca − Sky

Inzaghi ha ormai le idee chiarissime in vista di Juventus-Inter, match in programma alle 20.45. Il grande ex di turno andrà in panchina.

ULTIME − Manca poco a Juventus-Inter, scontro diretto per il primo posto in programma alle 20.45. Nessuna sorpresa prevista da Simone Inzaghi. Il tecnico nerazzurro, dopo la riunione tecnica, ha confermato le scelte: in difesa pronti Darmian e de Vrij, che andranno a sostituire Pavard e Bastoni. Acerbi sarà dirottato come braccetto mancino. In avanti Thuram e Lautaro Martinez. Dalla panchina l’ex Cuadrado. La probabile formazione raccontata da Matteo Barzaghi, in collegamento da Torino per Sky Sport 24:

Inter (3-5-2): Sommer; Darmian, de Vrij, Acerbi; Dumfries, Barella, Calhanoglu, Mkhitaryan, Dimarco; Thuram, Lautaro Martinez.