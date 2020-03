Juventus-Inter, mercoledÃ¬ nuova proposta in Lega. Il possibile calendario

Juventus-Inter, mercoledì nuova proposta in Lega. Il possibile calendario

Sembra delinearsi una decisione sul questo turno controverso di Serie A e in particolare sulla data di Juventus-Inter. Dopo la notizia data da “Sport Mediaset”, arriva anche la conferma di “Sky Sport”

NUOVA IPOTESI – Mercoledì nell’Assemblea di Lega Serie A straordinaria i club proporranno di giocare le gare non disputate in questo fine settimana nel prossimo nelle giornate di sabato, domenica e soprattutto lunedì. Juventus-Inter sarebbe infatti giocata il 9 marzo alle 20.45 dopo che le ordinanze per i residenti di Lombardia, Emilia-Romagna e Veneto siano cessate. Se le ordinanze saranno invece prorogate oltre l’8 marzo si giocherà inevitabilmente a porte chiuse. La giornata invece in programma inizialmente slitterebbe. Il programma, in caso di approvazione, per l’Inter di Antonio Conte sarebbe il seguente:

Giovedì 5 marzo – Napoli-Inter (Coppa Italia)

Lunedì 9 marzo – Juventus-Inter (Serie A)

Giovedì 12 marzo – Inter-Getade (Europa League)

Domenica 15 marzo – Inter-Sassuolo (Serie A)

Giovedì 19 marzo – Getafe-Inter (Europa League)