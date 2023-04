Juventus-Inter, Lukaku gol e rosso. Uno solo supera il 6: pagelle − CdS

Juventus-Inter è stata una partita tiratissima e soprattutto ricca di nervosismo, soprattutto nel finale con ben tre cartellini rossi estratti dal signor Massa. Uno per l’autore del gol del pari, Romelu Lukaku. Le pagelle del match

PAGELLE − Quanta tensione e quanto nervosismo nel finale di Juventus-Inter, primo atto delle semifinali di Coppa Italia. A Torino termina 1-1, una partita non di certo spettacolare. In casa nerazzurra, la copertina è per Lukaku. Prestazione da 5,5 per Big Rom, che entra e dopo pochi minuti si prende un’ammonizione per entrata brusca su Gatti. Poi insultato, segna su rigore e ammutolisce lo Stadium. Alla fine viene espulso per doppia ammonizione. Il migliore è invece Henrikh Mkhitaryan (6,5), il più lucido in mezzo al campo. Solita proverbiale qualità e per poco trova anche il vantaggio all’ora di gioco. Il peggiore l’impalpabile Lautaro Martinez: 5. Sta risentendo i postumi del Mondiale con due mesi di ritardo. Poi sfilza di 6: D’Ambrosio, Acerbi, Bastoni, Darmian, Brozovic, Dimarco, Dzeko e Inzaghi. Un 5,5 anche per Barella, Handanovic e Gosens.

Fonte: Corriere dello Sport − Pietro Guadagno