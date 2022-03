Juventus-Inter, Inzaghi e i cambi: andata e Supercoppa due film diversi

Juventus-Inter si avvicina. Serve una gara perfetta sia dei giocatori in campo che del tecnico in panchina. Contro la Juventus, Inzaghi ha fatto vedere sia il bello che il brutto della sua gestione cambi

NON SBAGLIARE − La gara contro la Juventus sarà per l’Inter l’ultima contro una delle big four del campionato. Il Derby d’Italia è da considerarsi una vera e propria ultima spiaggia in chiave Scudetto per i nerazzurri. Anche perché nella stessa giornata, il Milan capolista avrà un impegno sicuramente meno gravoso: contro il Bologna a San Siro. In Juventus-Inter serve una gara giocata con concentrazione e attenzione da parte dei giocatori che non devono sbagliare l’approccio iniziale. Problema ricorrente nelle ultime uscite. Serve però anche un grande Simone Inzaghi. Il tecnico piacentino è finito nel mirino della critica nell’ultimo mese e mezzo. I sette punti in sette partite non sono un bilancio da Inter e anche le sue scelte hanno contribuito a questo mini sfacelo nerazzurro.

QUESTIONE DI CAMBI − Il fattore panchina ha quest’anno messo in difficoltà Inzaghi, soprattutto in gare come queste. Sia contro il Milan (andata e ritorno) che contro il Napoli (soprattutto all’andata), l’ex Lazio ha influito in negativo. Contro la Juventus, Inzaghi ha fatto vedere sia il bello che il brutto della sua gestione cambi. All’andata in campionato, le sostituzioni di Perisic e Calhanoglu per Dumfries e Gagliardini hanno rimesso praticamente in partita la squadra di Allegri. Con la sfortuna dell’olandese di aver causato il rigore per fallo su Alex Sandro. In Supercoppa Italiana, è successo l’opposto. Gli ingressi di Sanchez, Darmian e Dimarco sono risultati decisivi per riempire dopo 11 anni la bacheca nerazzurra con la Supercoppa di lega. La speranza è che Inzaghi prenda spunto proprio da quest’ultima sfida.