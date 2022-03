Juventus-Inter, Inzaghi ancora orfano di de Vrij? Sostituto già preallarmato

Juventus-Inter si avvicina sempre più. In casa nerazzurra, permane il dubbio relativo alla disponibilità o meno di Stefan de Vrij. In caso di forfait, pronto il sostituto

PREALLARMATO − Juventus-Inter -3. Il Derby d’Italia si avvicina, fischio d’inizio domenica 3 aprile alle 20.45. In casa Inter si ragiona in particolare sui due lungodegenti Stefan de Vrij e Marcelo Brozovic. Se sul secondo emerge maggior ottimismo (vedi articolo), più di un dubbio invece ricade sul centrale olandese. Come il compagno croato, nell’ultimo allenamento di ieri ha fatto lavoro personalizzato. Bisognerà attendere la giornata di oggi. Intanto come riporta Sport Mediaset, Simone Inzaghi ha già preallarmato il suo sostituto: Danilo D’Ambrosio. Dopo la Fiorentina, il jolly campano è pronto a ricollocarsi in difesa insieme a Milan Skriniar e Alessandro Bastoni