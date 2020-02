Juventus-Inter in chiaro, serve deroga del Governo: la situazione – TS

“Tuttosport” fa il punto sulla possibilità che Juventus-Inter sia trasmessa in chiaro. Da qui a domenica le varie parti vedranno come risolvere.

ITER BUROCRATICO – Juventus-Inter in tv in chiaro per andare incontro ai tifosi alle prese con l’emergenza Coronavirus. È un’idea, circolata nelle ultime 48 ore per esigenze di tutela della salute pubblica, accolta da Sky che ha dato la sua disponibilità in qualità di titolare dei diritti. Adesso la decisione finale è nelle mani del Governo che deve valutare la fattibilità della proposta in relazione alle previsioni della Legge Melandri. Il senso è quello di evitare assembramenti nei bar per ridurre i rischi di contagio. Oltre ad andare incontro ai cittadini che in Lombardia non potranno seguire la partitissima nei locali perché le ordinanze regionali ordinano la chiusura dopo le ore 18. La Figc vede con favore la proposta di Sky. Ma adesso tutto dipende dal Governo perché la Legge Melandri vieta la trasmissione in chiaro di partite di Serie A. Quindi occorre una deroga dell’Esecutivo, non basta un’intesa tra Sky e Lega. Per questo anche Via Rosellini attende risposte da Palazzo Chigi. Non ne ha tenuto conto il ministro dello sport, Vincenzo Spadafora, che ha replicato così a chi gli chiedeva se la sfida scudetto sarebbe potuto andare in onda su TV8: «Sono decisioni che devono prendere le Leghe». Si proverà a rimuovere l’ostacolo normativo da qui a domenica.