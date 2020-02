Juventus-Inter, Handanovic torna in porta? Dubbi in difesa...

Juventus-Inter, Handanovic torna in porta? Dubbi in difesa per Conte – Sky

La sfida al vertice tra Inter e Juventus si avvicina. Intervenuto su “Sky Sport 24” Matteo Barzaghi fornisce le ultime novità di formazione dei nerazzurri. Handanovic potrebbe tornare tra i pali. Dubbi in difesa per Antonio Conte.

RITORNO – Matteo Barzaghi fa il punto sulla possibile formazione dell’Inter che sfiderà domenica sera la Juventus. Samir Handanovic potrebbe tornare titolare, dubbi in difesa per Antonio Conte: «Si va verso un Samir Handanovic titolare a Torino contro la Juventus. Da verificare le sue condizioni fino a domenica, però si va verso questa possibilità. Oggi si è allenato parando sul campo, primi riscontri positivi. Conte ha un solo dubbio: un posto in difesa per cui se la giocano D’Ambrosio, Godin e Bastoni. Young e Candreva agiranno sugli esterni, a centrocampo Brozovic, Vecino e Barella con Eriksen che partirà dalla panchina. Attacco affidato a Lautaro Martinez e Romelu Lukaku».